Более восьми тысяч новосибирцев зажгли на Михайловской набережной в День знаний с группой «Интонация. Фоторепортаж

Перед новым учебным годом новосибирцы зарядились энергией на концерте.

30 августа Михайловская набережная в Новосибирске стала местом яркого старта для нового учебного года. Более восьми тысяч человек собрались на праздничную «Линейку Первых», чтобы отметить приближающийся День знаний.

Основным событием вечера стало выступление популярной группы «Интонация», которая покорила зрителей своими хитовыми композициями для многих российских сериалов.

Но на этом программа не ограничилась: для участников праздника также было подготовлено более 12 интерактивных площадок, посвящённых науке, искусству, спорту и волонтерству. Также прошли встречи с интересными спикерами и мастер-классы для педагогов, где они могли обменяться опытом.

Такое яркое и многогранное событие подарило участникам заряд вдохновения и настроило на продуктивный и успешный учебный год.

Смотрите яркий фоторепортаж от Сиб.фм с места событий.