Держат в страхе два района: власти разрешили ликвидировать опасных медведей

Решение принято из-за угрозы, которую хищники представляют для жителей двух районов. Охотникам дали месяц на ликвидацию животных.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области дало разрешение на отстрел двух бурых медведей, которые представляют реальную угрозу для безопасности людей. Соответствующие приказы, официально оформленные как «регулирование численности», уже подписаны и вступили в силу.

Согласно документам, один медведь подлежит ликвидации на территории Чулымского района, а второй — в охотничьих угодьях Мошковского района. Провести отстрел разрешено в строго определенный период — с 27 августа по 26 сентября 2025 года.

Как поясняют в Минприроды, такая крайняя мера применяется только в исключительных случаях. Решение об отстреле принимается после того, как фиксируются неоднократные случаи выхода хищников к населенным пунктам, их агрессивное поведение или нанесение ущерба домашнему хозяйству. Главная цель — предотвратить возможные нападения на людей.

Проблема конфликта между человеком и дикими животными актуальна не только для Новосибирской области. Подобные решения регулярно принимаются и в других регионах России. Например, в Красноярском крае из-за частых визитов в села ранее был санкционирован отстрел более 80 медведей, а в Ярославской области — двух хищников, державших в страхе местных жителей.

