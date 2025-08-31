82.76% -1.2
сегодня 18:20
общество

Картофельный ценопад: цены на «второй хлеб» в Новосибирске рухнули

Сиб.фм

Цены на один из самых востребованных продуктов в Новосибирской области — картофель — показали резкое снижение по итогам июля. Как сообщили в Новосибирскстате, долгожданное удешевление связано с началом массового сбора нового урожая.

По данным статистиков, средняя стоимость килограмма картофеля в регионе опустилась до 76,56 рубля. Это почти на треть ниже, чем месяцем ранее, в июне, когда цены еще держались на высоком уровне.

Столь заметное снижение цен подтверждается и официальным индексом: если в июне он составлял 111,9%, указывая на подорожание, то в июле рухнул до 81,6%.

Причиной такой позитивной для потребителей динамики стал сезонный фактор. Аграрии региона приступили к активному сбору урожая, что немедленно увеличило предложение на рынках и в магазинах Новосибирска и области. Появление на прилавках местного молодого картофеля традиционно приводит к падению цен после весенне-летнего периода, когда в продаже оставались в основном запасы прошлого года. Ожидается, что по мере пика уборочной кампании стоимость картофеля может снизиться еще больше.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске подорожал молодой картофель.

0
Валерия Ким
Журналист

