Незаконная продажа: новосибирец выставил на торги раритетную олимпийскую медаль

На одном из популярных новосибирских сайтов объявлений появился необычный и потенциально скандальный лот. Местный житель предлагает приобрести серебряную олимпийскую медаль, якобы врученную на Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Начальная цена исторического артефакта составляет всего 45 тысяч рублей, однако законность такой сделки вызывает серьезные вопросы.

Продавец сопроводил объявление фотографиями, на которых видна характерная для той эпохи чеканка: обнаженный атлет с одной стороны и олимпийский стадион с факелом — с другой. Лот уже привлек внимание коллекционеров и просто любопытных, собрав более сотни просмотров.

Однако главная проблема заключается не в цене, а в статусе самой награды. Как поясняют эксперты в области спортивного антиквариата, Международный олимпийский комитет (МОК) прямо запрещает коммерческий оборот олимпийских медалей. Все оригинальные награды строго каталогизированы и находятся под учетом в международных базах данных, что делает их продажу на открытом рынке незаконной с точки зрения олимпийского регламента.

Дополнительные сомнения вызывает и тот факт, что продавец не предоставил никаких документов, подтверждающих подлинность медали или историю ее происхождения. Таким образом, либо на продажу выставлена искусная копия, либо речь идет о попытке сбыта подлинного, но нелегально полученного артефакта. В любом случае, потенциальному покупателю такой сделки грозят серьезные риски.