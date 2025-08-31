Новосибирск отпраздновал рекордное количество августовских свадеб

Август стал особым месяцем для новосибирских молодоженов — в этом году он подарил городу множество ярких свадебных церемоний.

Теплая летняя атмосфера, цветущие парки и народные праздники создали неповторимый фон для создания новых семей.

Во Дворце бракосочетания Новосибирска была зарегистрирована 4000-ая актовая запись, ставшая символичным событием. Особенный день выдался и в Колыванском районе, где 8 августа сразу восемь пар из разных уголков области заключили брак.

Народные приметы добавили августовским свадьбам особой символики. Бракосочетание на Медовый Спас, по поверьям, обещает сладкую семейную жизнь, а свадьбы на Яблочный Спас, который отмечался 19 августа в Барабинском районе, традиционно сулят долголетие и счастье.

Параллельно с молодыми парами в городе чествовали и юбиляров семейной жизни, доказавших, что настоящая любовь с годами только крепчает. Их опыт стал лучшим напутствием для тех, кто только начинает совместный путь.