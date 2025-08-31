82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
31 августа, 06:08
пробки
0/10
погода
+13°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
31 августа, 06:08
пробки
0/10
погода
+13°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 05:00
общество

Новосибирск отпраздновал рекордное количество августовских свадеб

Фото: Управление по делам ЗАГС Новосибирской области / ВКонтакте

Август стал особым месяцем для новосибирских молодоженов — в этом году он подарил городу множество ярких свадебных церемоний.

Теплая летняя атмосфера, цветущие парки и народные праздники создали неповторимый фон для создания новых семей.

Во Дворце бракосочетания Новосибирска была зарегистрирована 4000-ая актовая запись, ставшая символичным событием. Особенный день выдался и в Колыванском районе, где 8 августа сразу восемь пар из разных уголков области заключили брак.

Народные приметы добавили августовским свадьбам особой символики. Бракосочетание на Медовый Спас, по поверьям, обещает сладкую семейную жизнь, а свадьбы на Яблочный Спас, который отмечался 19 августа в Барабинском районе, традиционно сулят долголетие и счастье.

Параллельно с молодыми парами в городе чествовали и юбиляров семейной жизни, доказавших, что настоящая любовь с годами только крепчает. Их опыт стал лучшим напутствием для тех, кто только начинает совместный путь.

Фото Новосибирск отпраздновал рекордное количество августовских свадеб 2

Фото Новосибирск отпраздновал рекордное количество августовских свадеб 3

Фото Новосибирск отпраздновал рекордное количество августовских свадеб 4

Фото Новосибирск отпраздновал рекордное количество августовских свадеб 5

Фото Новосибирск отпраздновал рекордное количество августовских свадеб 6

Фото Новосибирск отпраздновал рекордное количество августовских свадеб 7

Фото Новосибирск отпраздновал рекордное количество августовских свадеб 8

Фото Новосибирск отпраздновал рекордное количество августовских свадеб 9

Фото Новосибирск отпраздновал рекордное количество августовских свадеб 10

Фото Новосибирск отпраздновал рекордное количество августовских свадеб 11

Фото Новосибирск отпраздновал рекордное количество августовских свадеб 12

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.