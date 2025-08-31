Новосибирская мэрия сообщила о переходе на мессенджер МАХ

Стало известно, перейдет ли мэрия Новосибирска на новый российский мессенджер.

Мэрия Новосибирска анонсировала переход на отечественный мессенджер МАХ для улучшения координации между городскими структурами и ускорения обмена информацией.

Ожидается повышение прозрачности и эффективности работы, а также создание единого пространства для общения.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже зарегистрировался в МАХ, отмечая растущий интерес к сервису. Об этом пишет РБК Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске продают олимпийскую медаль 1936 года.