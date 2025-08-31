Новосибирцы прощаются с летом яркими воспоминаниями

Лето 2025 года стало для новосибирцев временем ярких впечатлений и запоминающихся моментов.

Жители города поделились фотографиями с изданием "МК в Новосибирске", которые сохранили атмосферу теплых дней, наполненных путешествиями, встречами и открытиями.

Каждый снимок рассказывает свою уникальную историю — будь то отдых на берегу Оби, прогулки по цветущим паркам или незабываемые путешествия. Эти кадры стали настоящей летописью эмоций, запечатлевшей самое ценное: улыбки близких, красоту сибирской природы и радость открытий.