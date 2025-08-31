82.76% -1.2
сегодня 06:30
общество

Новосибирцы прощаются с летом яркими воспоминаниями

Фото: МК в Новосибирске

Лето 2025 года стало для новосибирцев временем ярких впечатлений и запоминающихся моментов.

Жители города поделились фотографиями с изданием "МК в Новосибирске", которые сохранили атмосферу теплых дней, наполненных путешествиями, встречами и открытиями.

Каждый снимок рассказывает свою уникальную историю — будь то отдых на берегу Оби, прогулки по цветущим паркам или незабываемые путешествия. Эти кадры стали настоящей летописью эмоций, запечатлевшей самое ценное: улыбки близких, красоту сибирской природы и радость открытий.

Фото Новосибирцы прощаются с летом яркими воспоминаниями 2

Фото Новосибирцы прощаются с летом яркими воспоминаниями 3

Фото Новосибирцы прощаются с летом яркими воспоминаниями 4

Фото Новосибирцы прощаются с летом яркими воспоминаниями 5

Фото Новосибирцы прощаются с летом яркими воспоминаниями 6

Фото Новосибирцы прощаются с летом яркими воспоминаниями 7

Фото Новосибирцы прощаются с летом яркими воспоминаниями 8

Фото Новосибирцы прощаются с летом яркими воспоминаниями 9

Фото Новосибирцы прощаются с летом яркими воспоминаниями 10

Фото Новосибирцы прощаются с летом яркими воспоминаниями 11

Кристина Уколова
Журналист

