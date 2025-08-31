82.76% -1.2
сегодня
31 августа, 21:48
сегодня 20:13
общество

Под Новосибирском нашли дерево старше динозавров

Сиб.фм

Уникальную находку сделали в Искитимском районе. Возраст артефакта — около 400 миллионов лет.

Сенсационную находку сделали палеонтологи в Новосибирской области: в Искитимском районе обнаружено окаменевшее дерево, возраст которого оценивается в 360-400 миллионов лет. Эта находка является уникальной, поскольку дерево росло задолго до появления на Земле первых динозавров.

Как сообщается в паблике «Территория Сибири: экскурсии и путешествия», уникальный образец древней древесины — не единственное сокровище, найденное на Змеиной горе. Рядом с ним палеонтологи обнаружили целый пласт окаменелостей девонского периода: следы древних гастропод, отпечатки огромных морских лилий и останки гигантских моллюсков, размеры которых, по оценкам, могли достигать габаритов небольшого легкового автомобиля.

Эти находки свидетельствуют о том, что сотни миллионов лет назад на территории современной Новосибирской области плескалось древнее море, кишевшее жизнью. По словам экспертов, Змеиная гора в Искитимском районе — это настоящий палеонтологический клад, который может хранить еще множество секретов о доисторическом прошлом Сибири.

Исследовательские работы на месте уникальной находки будут продолжены. Ученые надеются, что дальнейшие раскопки помогут лучше понять флору и фауну, которая существовала в этом регионе в далеком прошлом.

2
Валерия Ким
Журналист

