сегодня
31 августа, 11:24
пробки
2/10
погода
+15.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня
31 августа, 11:24
пробки
2/10
погода
+15.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 10:58
проиcшествия

Под Новосибирском пострадали семь человек в ДТП

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Жуткая авария произошла в Новосибирской области.

Сегодня утром, 31 августа, в Бердске Новосибирской области на перекрёстке Максима Горького и улицы Вокзальной произошла авария с семью пострадавшими.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции, женщина на Тойоте вылетела на встречную полосу и столкнулась с Хондой. В результате ДТП водители и пятеро пассажиров были срочно госпитализированы в медучреждение.

Ранее Сиб.фм писал о том, что спасатели МАСС извлекли женщину из повреждённой машины в Новосибирске.

Валерия Митрохина
Журналист

