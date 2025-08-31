Под Новосибирском пострадали семь человек в ДТП

Жуткая авария произошла в Новосибирской области.

Сегодня утром, 31 августа, в Бердске Новосибирской области на перекрёстке Максима Горького и улицы Вокзальной произошла авария с семью пострадавшими.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции, женщина на Тойоте вылетела на встречную полосу и столкнулась с Хондой. В результате ДТП водители и пятеро пассажиров были срочно госпитализированы в медучреждение.

