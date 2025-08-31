Школьная лотерея: кому и сколько заплатят к 1 сентября

Единой федеральной выплаты на сборы в школу в 2025 году не будет. Поддержка остается на усмотрении регионов, где суммы и условия помощи могут отличаться в десятки раз.

Ежегодный ажиотаж вокруг подготовки к школе вновь поднимает вопрос о финансовой поддержке семей со стороны государства. Однако в 2025 году родителям не стоит ожидать единой федеральной выплаты, подобной той, что практиковалась ранее. Законопроект о введении постоянного пособия на школьника в размере около 17 тысяч рублей все еще находится на рассмотрении в Госдуме, а вся реальная помощь к школе остается в ведении региональных властей.

Как отмечают эксперты в области социальной политики, система поддержки превратилась в "лоскутное одеяло", где объем помощи зависит исключительно от прописки ребенка. Этот подход создает заметное неравенство между субъектами РФ. Если в одних регионах выплаты школьникам являются ощутимым подспорьем для семейного бюджета, то в других носят скорее символический характер.

Анализ региональных программ показывает колоссальный разброс:

Наиболее щедрую поддержку оказывают в Ямало-Ненецком АО (электронный сертификат на 16 095 рублей), Москве (13 257 рублей на одежду для многодетных) и Кемеровской области (12 000 рублей). Многие регионы, включая Новосибирскую область (5500 рублей первокласснику из многодетной семьи) и Алтайский край (7500 рублей), предлагают более скромные суммы. В ряде субъектов помощь едва покрывает покупку канцтоваров. Например, в Оренбургской области выплата составляет всего 422 рубля.

Кроме того, сильно различаются и условия получения. Чаще всего региональные выплаты носят адресный характер и предназначены для многодетных или малоимущих семей. Формат помощи также варьируется: где-то это прямые денежные перечисления, где-то — сертификаты, компенсация расходов по чекам или готовые школьные наборы.

Для получения поддержки родителям в большинстве случаев необходимо проявить инициативу: самостоятельно уточнить условия в органах соцзащиты или МФЦ, и подать заявление, в том числе это можно сделать через портал "Госуслуги". Автоматически выплаты назначаются не везде.

Таким образом, пока федеральный центр не принял единого решения, задача по сбору ребенка в школу по-прежнему ложится на плечи родителей, а уровень государственной помощи остается вопросом регионального бюджета.