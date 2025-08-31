Штраф за VPN, пособия 90 000 рублей и обязательный Max. Опубликованы нововведения с 1 сентября 2025 года

В сентябре в России за преднамеренный поиск материалов экстремистского характера начнут штрафовать, а на все новые гаджеты в обязательном порядке будет предустановлен мессенджер Max. Кроме того, для защиты от мошеннических действий вводят период обдумывания для кредитных продуктов с суммой свыше 50 тысяч рублей. Также банковские клиенты смогут посредством специального сервиса назначать доверенное лицо, которое сможет блокировать сомнительные транзакции. Журналисты Сиб.фм изучили полный перечень нововведений, вступающих в силу с приходом осени.

За поиск экстремистского контента в сети — штраф, реклама VPN под запретом

Согласно новому закону, с первого дня сентября вводится административная ответственность за целенаправленный поиск и доступ к материалам, внесенным в федеральный список экстремистских. Нарушителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Параллельно вводятся штрафные санкции за рекламу сервисов, предоставляющих доступ к заблокированным ресурсам: для физических лиц — от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей. Использование подобных сервисов при совершении противоправных деяний теперь будет считаться обстоятельством, усугубляющим вину.

Иностранным агентам запрещено заниматься просветительской деятельностью

С 1 сентября лицам и организациям, признанным иностранными агентами, будет полностью запрещено осуществлять просветительскую и образовательную деятельность. Ранее это ограничение распространялось только на взаимодействие с несовершеннолетними. Кроме того, иноагенты не смогут получать муниципальную финансовую поддержку и включаться в реестры социально ориентированных некоммерческих организаций.

Запрет на рекламу на ресурсах нежелательных и экстремистских организаций

С начала месяца будет действовать запрет на размещение рекламы на онлайн-платформах организаций, признанных в России нежелательными или экстремистскими. Блокировка коснется и таких запрещённых соцсетей. По мнению депутатов, эта мера призвана лишить доходов владельцев подобных ресурсов, которые ведут "провокационную деятельность и совершают недружественные действия" по отношению к России и ее гражданам.

Предустановка Max и RuStore на мобильные устройства станет обязательной

С 1 сентября мессенджер Max станет обязательным для предустановки на все новые электронные устройства. Он придет на смену "VK Мессенджеру". Это требование распространяется на гаджеты, работающие на Android, iOS и HarmonyOS.

На устройствах iOS и HyperOS (Xiaomi) также обязательно появится отечественный магазин приложений RuStore. Ранее он был доступен только на устройствах Android и HarmonyOS.

Вводится период охлаждения перед выдачей кредита свыше 50 000 рублей

С начала осени потребительские кредиты и займы на сумму от 50 000 до 200 000 рублей станут доступными для использования только спустя четыре часа после подписания договора, а кредиты свыше 200 000 рублей — через 48 часов. В течение этого периода клиент имеет право отказаться от кредита. Ограничение не распространяется на займы менее 50 000 рублей, а также на образовательные, ипотечные и автокредиты.

Увеличение пособий для беременных студенток

С начала осени будут увеличены размеры пособий по беременности и родам для студенток вузов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций. Выплаты будут увеличены до прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. Ранее пособие выплачивалось в размере стипендии и не превышало 23 000 рублей. Теперь его средний размер превысит 90 000 рублей.