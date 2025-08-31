Стало известно, потревожит ли магнитная буря новосибирцев 31 августа

Солнечные пятна могут вызвать вспышки 31 августа.

Сегодня, 31 августа, солнечная активность возрастет после обеда, ожидаются геомагнитные возмущения до трех баллов. По словам специалистов, корона Солнца нагревается, что может привести к вспышкам класса X с вероятностью 60-80%.

В ближайшие сутки солнечный ветер будет на уровне 471 км/с. Специалисты предупреждают о рисках и советуют следить за обновлениями прогнозов.

