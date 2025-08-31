82.76% -1.2
сегодня 09:22
общество

Стало известно, потревожит ли магнитная буря новосибирцев 31 августа

Фото: Сиб.фм

Солнечные пятна могут вызвать вспышки 31 августа.

Сегодня, 31 августа, солнечная активность возрастет после обеда, ожидаются геомагнитные возмущения до трех баллов. По словам специалистов, корона Солнца нагревается, что может привести к вспышкам класса X с вероятностью 60-80%.

В ближайшие сутки солнечный ветер будет на уровне 471 км/с. Специалисты предупреждают о рисках и советуют следить за обновлениями прогнозов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что дожди и прохлада ожидают новосибирских школьников в День знаний.

