Страшное ДТП в Бердске унесло жизнь человека

Утром в воскресенье на одной из улиц города произошло лобовое столкновение. По предварительной версии, аварию спровоцировала женщина-водитель, выехавшая на встречную полосу.

Серьезное лобовое ДТП, унесшее жизнь одного человека, произошло в Бердске утром в воскресенье, 31 августа. В результате столкновения двух легковых автомобилей травмы различной степени тяжести получили еще шесть человек, включая обоих водителей.

По предварительной информации, предоставленной ГУ МВД по Новосибирской области, виновницей аварии стала 55-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota. Двигаясь по одной из улиц города, она по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с автомобилем Honda под управлением 42-летнего мужчины.

От мощного удара пострадали все, кто находился в обеих машинах. На место происшествия немедленно прибыли экстренные службы. Семь человек, включая обоих водителей и пятерых пассажиров, были срочно госпитализированы в больницу Бердска.

Позже стало известно, что, несмотря на усилия врачей, спасти жизнь одной из пострадавших не удалось. 43-летняя женщина, находившаяся в качестве пассажира в автомобиле Honda, скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.