Трамвай в Новосибирске пустят до главного автовокзала

Власти анонсировали масштабное развитие трамвайной сети на правом берегу, включая продление маршрута No13 и запуск нового направления.

Трамвайную сеть Новосибирска ждет масштабное развитие в ближайшие годы. Ключевым проектом, заложенным в план до 2028 года, станет долгожданное продление трамвайной линии до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Речь идет о продлении популярного трамвайного маршрута No13, который свяжет жилмассивы с одним из главных транспортных узлов города — «Новосибирским автовокзалом-Главным». Кроме того, на этом направлении планируется увеличить количество подвижного состава.

Кроме того, власти намерены увеличить число вагонов на востребованных маршрутах No11 и No14. Более того, город рассматривает запуск совершенно нового трамвайного маршрута, который свяжет Сосновый бор с площадью Калинина. Пробная обкатка уже подтвердила высокую потребность в этом направлении у жителей.

По расчетам транспортников, реализация всех этих планов позволит существенно разгрузить общественный транспорт на правом берегу и увеличить пассажиропоток на трамвайных линиях примерно на 20%.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев добавил, что вся новая техника, поступающая в город, будет равномерно распределяться по маршрутам для улучшения качества перевозок во всех районах.

Ранее Сиб.фм писал, как сошедший с рельсов трамвай заблокировал движение.