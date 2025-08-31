Трамвайную линию в Новосибирске продлят до автовокзала

В Новосибирске откроют новые маршруты трамваев.

В Новосибирске продлят трамвайную линию до автовокзала «Новосибирский автовокзал — Главный» в рамках программы развития транспорта на 2024-2028 годы. Также увеличат количество вагонов на маршрутах №13, №11 и №14.

Рассматривается запуск нового маршрута от Соснового бора до площади Калинина, который уже показал высокую востребованность.

Мэр города Максим Кудрявцев отметил, что увеличение числа вагонов повысит пассажиропоток на правобережье на 20%. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Напомним, что дожди и прохлада ожидают новосибирских школьников в День знаний.