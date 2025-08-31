Командир отряда «Орион» Андрей Панфёров, имеющий за плечами богатый опыт участия в боевых действиях и стратегическом планировании, высказал своё мнение относительно возможного финала СВО.

Панфёров, имеющий непосредственный опыт участия в боевых действиях, подчеркнул, что прогнозировать точную дату окончания СВО крайне сложно. Он отметил, что на развитие ситуации влияет множество переменных, включая поставки западного вооружения Украине, политическую волю сторон и потенциальные дипломатические усилия.

«Нельзя с уверенностью говорить о каком-либо конкретном сроке. Слишком много непредсказуемых факторов», — заявил Панфёров Сиб.фм.

Командир «Ориона» подчеркнул, что СВО маловероятно может завершиться к сентябрю 2025 года. По его словам, если к этому времени удастся достичь ключевых целей, таких как демилитаризация и денацификация Украины, а также обеспечить безопасность новых территорий Российской Федерации, то активная фаза конфликта может быть завершена. Но это не говорит о финале СВО.

Стоит отметить, что это не первое предположение о возможных сроках окончания СВО. Ранее, различные эксперты высказывали мнения о том, что конфликт может затянуться на несколько лет, либо завершиться уже в ближайшем будущем.

