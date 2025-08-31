82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
31 августа, 11:24
пробки
2/10
погода
+15.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
31 августа, 11:24
пробки
2/10
погода
+15.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 09:40
общество

В Новосибирске ожидается нестабильная осень-2025

Фото: Сиб.фм

Климатолог предупредил о нестабильной осени.

Как сообщил климатолог Алексей Непомнящих для Сиб.фм, осень в этом году может стать самой изменчивой за последние сто лет. Так, ожидаются резкие температурные перепады, сильные штормы, дожди и магнитные бури. Причиной этих изменений являются нарушения атмосферных потоков, что ведет к частому проникновению арктического воздуха и перемещению теплых масс на север.

Особое внимание стоит уделить перепадам давления, которые могут быть опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также сильным ветрам, способным повредить инфраструктуру.

Напомним, что стало известно, потревожит ли магнитная буря новосибирцев 31 августа.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.