сегодня
31 августа, 23:38
пробки
1/10
погода
+15.2°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 22:44
общество

В Новосибирске ввели запрет на полеты дронов

Freepik.ru

Ограничения будут действовать в первой половине сентября и связаны с обеспечением безопасности во время Дня знаний и выборов.

Владельцам беспилотников в Новосибирске придется на время отложить полеты. В городе вводится временный запрет на запуск всех типов дронов в первой половине сентября — с 1 по 15 число 2025 года.

Такое решение принято властями в связи с необходимостью усилить меры антитеррористической безопасности в период проведения массовых мероприятий. На первую половину сентября выпадает сразу два важных события: День знаний и школьные линейки 1 сентября, а также Единый день голосования.

Запрет распространяется на запуск беспилотников всех видов и моделей, независимо от их веса и назначения. Это касается как частных полетов для фото- и видеосъемки, так и коммерческого использования дронов. Нарушителям запрета могут грозить административные санкции.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске выросло производство дронов.

0
Валерия Ким
Журналист

