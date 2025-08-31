В Новосибирске ввели запрет на полеты дронов

Ограничения будут действовать в первой половине сентября и связаны с обеспечением безопасности во время Дня знаний и выборов.

Владельцам беспилотников в Новосибирске придется на время отложить полеты. В городе вводится временный запрет на запуск всех типов дронов в первой половине сентября — с 1 по 15 число 2025 года.

Такое решение принято властями в связи с необходимостью усилить меры антитеррористической безопасности в период проведения массовых мероприятий. На первую половину сентября выпадает сразу два важных события: День знаний и школьные линейки 1 сентября, а также Единый день голосования.

Запрет распространяется на запуск беспилотников всех видов и моделей, независимо от их веса и назначения. Это касается как частных полетов для фото- и видеосъемки, так и коммерческого использования дронов. Нарушителям запрета могут грозить административные санкции.

