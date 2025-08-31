82.76% -1.2
сегодня
31 августа, 11:24
пробки
2/10
погода
+15.4°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 10:09
общество

В Новосибирской области была восстановлена размытая железнодорожная насыпь

Фото: Сиб.фм

Под Новосибирском восстановили размытую ж/д насыпь.

30 августа возобновлено движение поездов на участке Сокур — Инская после завершения работ по восстановлению насыпи и укреплению полотна.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, в операции участвовали более 200 железнодорожников, три противоразмывных поезда и специальная техника.

Напомним, что повреждение было обнаружено 27 августа, после чего движение временно организовали по второму пути для минимизации задержек и обеспечения безопасности пассажиров.

0
Валерия Митрохина
Журналист

