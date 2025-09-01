82.76% -1.2
сегодня 14:20
общество

1 сентября резко подорожала стоимость такси в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

На День знаний увеличилась стоимость такси по городу.

1 сентября жители Новосибирска столкнулись с резким ростом цен на такси — стоимость поездок увеличилась более чем в два раза.

Так, например, один из местных жителей рассказал Горсайту о том, что его поездка на работу, которая обычно стоила 350 рублей, внезапно подорожала до 720.

В пресс-службе Яндекс Go объяснили, что рост цен был связан с повышенной нагрузкой на сервис в первый рабочий день месяца, когда количество заказов может увеличиться на 11-25%.

Напомним, что в новосибирских школах начались линейки в День знаний.

0
Валерия Митрохина
Журналист

