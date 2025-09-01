В новосибирских школах начались линейки в День знаний

Сегодня, 1 сентября, в Новосибирской области стартовал новый учебный год.

Известно, что в школы отправились почти 380 тыс учеников, из которых 34 тыс — первоклассники. В областной столице открыли двери 203 школы, в которых будут учиться 200 тыс школьников, в том числе 20 тыс первоклассников.

Перед началом учебного процесса все школы прошли проверку и готовы к работе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил школьников с Днем знаний.