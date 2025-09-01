64 км школьных маршрутов будет отремонтировано в Новосибирской области до конца года

«Ежедневно во время учебного периода школьными автобусами перевозится порядка 10 тысяч детей в разных районах области. Поэтому традиционно в дорожной части большое внимание уделяется школьным маршрутам и обеспечению безопасности подвоза детей к образовательным учреждениям. 27% от общего объема работ в этом году составляют школьные маршруты. Кроме того, перед началом учебного года специалисты ТУАД в составе межведомственных комиссий обследовали все направления на предмет возможных дефектов и открыли их для эксплуатации», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Среди уже введенных объектов – дорога на подъезде к городу Барабинску со стороны федеральной дороги Р-254 «Иртыш». Протяженность участка – 2 км. Это первый этап ремонта дороги к двум опорным населенным пунктам. Подрядчик выполнил все необходимые работы: снял старый асфальт, устроил выравнивающий и верхний слои покрытия, укрепил обочины, установил новые дорожные знаки и нанес разметку.

Также завершены работы на участке в 4 км около поселка Красногорский в Мошковском районе. В Каргатском районе отремонтировали дорогу к историческому форпосту, основанному в середине XVII века. В Коченевском районе введен объект протяженностью 4 км в промежутке от районного центра до с. Поваренка.

В рамках содержания автодорог перед началом учебного года произведен ямочный ремонт на площади более 1,4 млн м2 дорожного полотна. 85% от этого объема работ составляют именно школьные маршруты.