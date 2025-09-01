Андрей Травников поздравил школьников и студентов с Днём знаний

Глава региона отметил, что для учеников и учителей школы №32 первое сентября в этом году – особый, двойной праздник: «Сегодня дети сели за парты в двух обновлённых зданиях – как корпус для учеников начальных классов, так и основной корпус были капитально отремонтированы благодаря механизмам нацпроекта «Молодёжь и дети». Проверил, как строители справились со своей работой. Оба здания в значительной степени модернизировали, здесь не просто выполнен ремонт, школа стала гораздо комфортнее, удобнее, появились дополнительные полезные площади. Здание начальной школы было фактически возвращено к жизни. С коллегами из мэрии Новосибирска мы договорились, что на этом работы не завершаются – в следующем году будет обновлён фасад основного корпуса здания школы.



И это лишь один из примеров большой работы, которую ведёт регион – на территории Новосибирской области капитальный ремонт был развёрнут в 38 школах, причем на 29 объектах работы уже завершены – они полностью готовы к началу учебного года. Ещё в девяти школах капремонт, в соответствии с графиком, будет завершён в ближайшие месяцы.



Зачастую проведение капитальных ремонтов в школах позволяет не только улучшить условия для обучения, но и создать дополнительные места. Ещё один инструмент, за счёт чего появляются новые места для получения общего и дополнительного образования – работа, которую проводит мэрия Новосибирска при поддержке регионального Правительства по перепрофилированию помещений, невостребованных в образовательном процессе, и оснащению их необходимым оборудованием», – отметил Губернатор.



В рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования, вошедших с 2025 года в структуру федерального проекта «Всё лучшее детям», входящего в состав национального проекта «Молодёжь и дети», в 2024-2025 годах осуществляется капитальный ремонт здания СОШ №32. С 01.09.2025 образовательный процесс организован в штатном режиме. Сегодня ведутся работы по ремонту фасада, отмостки, крылец двухэтажной части здания. Завершены работы по асфальтированию проездов.



Студентов и преподавателей колледжа имени Аскольда Мурова глава региона поздравил с грядущим юбилеем – второго октября колледж отметит своё 80-летие: «Уверен, новый учебный год продолжит историю замечательного учебного заведения нашего региона. Колледж, а прежде музыкальное училище – ровесник Победы, был создан в 1945 году на основе самобытного коллектива и дополнен мастерством многих именитых исполнителей и коллективов из Ленинграда, которые те годы работали здесь. Это наложило отпечаток на дальнейшее развитие колледжа, это – знаковое учебное заведение, знаковый коллектив, который высоко оценивают приезжающие сюда великие мастера. Училище не просто обладает серьёзным образовательным потенциалом, но уже хорошим мастерством и известными выпускниками. В разных уголках Новосибирской области знают про колледж, он подпитывается традициями и историями народного исполнительского мастерства. Сибирское искусство не стоит на месте, наполняется новыми открытиями, находками, именами. И я уверен: как мы сегодня гордимся многими выпускниками, основателями этого замечательного учебного заведения, так в будущем будем гордиться многими девушками и юношами, которые сегодня познают здесь азы исполнительского искусства, – подчеркнул Андрей Травников.



Сегодня в колледже имени Мурова обучается свыше 350 студентов, в том числе из разных регионов России – от Урала до Дальнего Востока и 85 учащихся отделения дополнительного образования детей. Студенты ведут активную концертно-исполнительскую деятельность.