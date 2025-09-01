Бастрыкин потребовал расследовать исчезновение несовершеннолетней в Бердске

В Бердске расследуют обстоятельства исчезновения глухой подростковой воспитанницы интерната.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести тщательное расследование по факту исчезновения несовершеннолетней в Бердске. Уголовное дело было возбуждено, несмотря на то, что пропавшую девочку вскоре нашли.

Инцидент произошел 26 августа, когда 15-летняя воспитанница школы-интерната, имеющая инвалидность по слуху, ушла из детского лагеря после конфликта с вожатым. Как отметил Бастрыкин, это уже четвертый подобный случай побега этой несовершеннолетней из учреждения за последние два года.

Руководителю следственного управления по Новосибирской области поручено предоставить доклад как о промежуточных, так и о финальных результатах расследования. Контроль за исполнением этого поручения возложен на центральный аппарат ведомства.

