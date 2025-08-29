82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 00:26
пробки
1/10
погода
+12.9°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
82.76% -1.2
сегодня
30 августа, 00:26
пробки
1/10
погода
+12.9°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
вчера 22:51
проиcшествия

Бастрыкин поручил новосибирскому СК возбудить дело по факту нападения на супругов

Фото: СК России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с информацией о противоправных действиях, совершенных в отношении супружеской пары в Новосибирске.

Основанием для этого стало обращение, опубликованное в сети Интернет.

Сообщается, что в июле текущего года местный житель избил женщину, воспользовавшись незначительным поводом. Вскоре после этого, он и его знакомые повторно напали на нее, повредив ее имущество. В ходе инцидента один из нападавших выстрелил из травматического пистолета в супруга пострадавшей, который пытался ее защитить. По данным обращения, до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены.

Ранее Следственное управление СК России по Новосибирской области проводило процессуальную проверку по данному факту.

В связи с этим, Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело о покушении на убийство и представить доклад об обстоятельствах, установленных в ходе первоначальных следственных действий, а также о результатах расследования после его завершения. Исполнение данного поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

Ранее Сиб.фм писал о том, что глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело по факту аварийного дома в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.