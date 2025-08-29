Бастрыкин поручил новосибирскому СК возбудить дело по факту нападения на супругов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с информацией о противоправных действиях, совершенных в отношении супружеской пары в Новосибирске.

Основанием для этого стало обращение, опубликованное в сети Интернет.

Сообщается, что в июле текущего года местный житель избил женщину, воспользовавшись незначительным поводом. Вскоре после этого, он и его знакомые повторно напали на нее, повредив ее имущество. В ходе инцидента один из нападавших выстрелил из травматического пистолета в супруга пострадавшей, который пытался ее защитить. По данным обращения, до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены.

Ранее Следственное управление СК России по Новосибирской области проводило процессуальную проверку по данному факту.

В связи с этим, Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело о покушении на убийство и представить доклад об обстоятельствах, установленных в ходе первоначальных следственных действий, а также о результатах расследования после его завершения. Исполнение данного поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.

