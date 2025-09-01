82.76% -1.2
сегодня 05:00
общество

Эпоха гладиолусов: каким было 1 сентября до родительских чатов

Читатели "МК в Новосибирске"

Новосибирцы поделились архивными снимками с Дня знаний. Вспоминаем, как это было: белые фартуки, огромные букеты и искренние улыбки.

До эпохи дизайнерских букетов, родительских чатов в мессенджерах и споров о школьной форме, 1 сентября в Новосибирске было другим — по-особому торжественным и душевным. Это был не просто первый учебный день, а настоящий городской праздник, главным символом которого были гигантские гладиолусы, порой казавшиеся выше самих первоклашек.

Девочки в накрахмаленных белоснежных фартуках, мальчики в строгих костюмах, море цветов и то самое, ни с чем не сравнимое чувство волнения и предвкушения — именно таким День знаний сохранился в памяти многих новосибирцев.

Благодаря нашим читателям, которые поделились своими сокровенными снимками из семейных архивов, мы можем на мгновение вернуться в то время. Эти старые фото — не просто кадры, а целая история о том, как менялся город, мода и сама школьная жизнь. Но одно оставалось неизменным: искренняя радость на лицах детей и теплые улыбки учителей.

Предлагаем вам окунуться в эту атмосферу светлой ностальгии и, возможно, найти на этих кадрах что-то до боли знакомое. Листайте наш фоторепортаж и вспоминайте, каким было ваше 1 сентября.

0
Валерия Ким
Журналист

