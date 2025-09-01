82.76% -1.2
сегодня
01 сентября, 09:31
пробки
3/10
погода
+12.1°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 09:11
общество

Гражданина Азербайджана депортировали из дома в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В Татарске Новосибирской области суд принял решение о депортации гражданина Азербайджана, который пытался оспорить требование покинуть Россию.

Мужчина утверждал, что проживает в собственном доме на законных основаниях, однако, по данным Татарского районного суда, проверка показала, что жильё непригодно для проживания: в нем отсутствуют двери, пол и электроснабжение.

Также установлено, что иностранец зарегистрировался по этому адресу, но никогда там не жил. В июле 2025 года ему была выдана копия заключения о выезде из страны, с которым он не согласился и обратился в суд.

В результате суд подтвердил нарушение миграционного режима.

Напомним, что суд арестовал подозреваемого в ограблениях новосибирских банков.

0
Александр Борисов
журналист

