сегодня 09:30
общество

Губернатор Новосибирской области Травников поздравил школьников с Днем знаний

Фото: Сиб.фм

Андрей Травников поздравил жителей региона с Днем знаний.

В этом году за парты сядут почти 380 тысяч школьников, из которых более 34 тысяч — первоклассники. Глава региона Андрей Травников отметил важность всестороннего развития подрастающего поколения и подчеркнул, что задача властей — обеспечить качественное образование для всех школьников.

Он также сообщил, что власти продолжают строительство новых школ, ремонт существующих и обновление материально-технической базы образовательных учреждений.

Губернатор пожелал школьникам успешного и интересного учебного года, а также ярких впечатлений и новых открытий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали фото местных звезд в их школьное время.

Валерия Митрохина
Журналист

