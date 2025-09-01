Губернатор НСО поздравил студентов музыкального колледжа с Днем знаний

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил студентов колледжа имени А.Ф. Мурова с началом учебного года.

В своем Telegram-канале глава региона отметил 80-летний юбилей учебного заведения, которое отмечается в этом году.

Травников подчеркнул, что студенты колледжа регулярно выступают на различных площадках перед жителями области и активно поддерживают традиции народного творчества. Он также добавил, что многие выпускники учебного заведения получили известность далеко за пределами Новосибирской области.

Ранее сообщалось, как Новосибирск встречает 1 сентября.