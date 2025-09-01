Школьные линейки, архивные фото и новые знания. Как Новосибирск встречает 1 сентября: онлaйн

В Новосибирске проходят торжественные линейки к 1 сентября. Учителя получают подарки, а дети и подростки — напутствия и пожелания к новому учебного году. Взрослые вспоминают свои линейки и делятся с редакцией архивными фотографиями. Мы ведем онлайн с главными событиями Дня знаний.

Сегодня, 1 сентября, свой день рождения празднует руководитель департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Архивные фото из школы сегодня опубликовала министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Утром мы опубликовали архивные фотографии популярных звезд, которые когда-то жили в Новосибирске: Элджея, Давы, Шуры, Прилучного и Фомина.

Известно, что в школы региона отправились почти 380 тысяч учеников, из которых 34 тысяч — первоклассники. В областной столице открыли двери 203 школы, в которых будут учиться 200 тысяч школьников, в том числе 20 тысяч первоклассников.

«Пусть этот учебный год станет успешным и интересным, подарит яркие впечатления, принесет новые открытия и свершения! Вдохновения и творческой энергии. С Днём знаний!» — поздравил школьников губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Сотрудники Сиб.фм тоже нашли архивные фото со своих школьных линеек

Ранее в департаменте образования мэрии обнародовали даты каникул у школьников. Для учеников, обучающихся по четвертям, осенние каникулы начнутся с 25 октября и продлятся по 2 ноября. Зимнике – с 29 декабря по 11 января, весенние – с 21 марта по 29 марта.

«Поздравляю с Днём знаний и началом нового учебного года. Желаю школьникам и студентам успехов в учёбе, учителям – вдохновения, родителям – поводов для гордости. Пусть этот год будет добрым и принесёт каждому свои маленькие и большие победы!» — обратился к юным новосибирцам мэр Максим Кудрявцев.

Читатели продолжают присылать фото с советских линеек.