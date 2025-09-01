82.76% -1.2
сегодня 10:11
общество

Школьные линейки, архивные фото и новые знания. Как Новосибирск встречает 1 сентября: онлaйн

В Новосибирске проходят торжественные линейки к 1 сентября. Учителя получают подарки, а дети и подростки — напутствия и пожелания к новому учебного году. Взрослые вспоминают свои линейки и делятся с редакцией архивными фотографиями. Мы ведем онлайн с главными событиями Дня знаний.

Фото Школьные линейки, архивные фото и новые знания. Как Новосибирск встречает 1 сентября: онлaйн 2

Сегодня, 1 сентября, свой день рождения празднует руководитель департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Фото Школьные линейки, архивные фото и новые знания. Как Новосибирск встречает 1 сентября: онлaйн 3

Архивные фото из школы сегодня опубликовала министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Фото Школьные линейки, архивные фото и новые знания. Как Новосибирск встречает 1 сентября: онлaйн 4

Утром мы опубликовали архивные фотографии популярных звезд, которые когда-то жили в Новосибирске: Элджея, Давы, Шуры, Прилучного и Фомина.

Фото Школьные линейки, архивные фото и новые знания. Как Новосибирск встречает 1 сентября: онлaйн 5

Известно, что в школы региона отправились почти 380 тысяч учеников, из которых 34 тысяч — первоклассники. В областной столице открыли двери 203 школы, в которых будут учиться 200 тысяч школьников, в том числе 20 тысяч первоклассников.

«Пусть этот учебный год станет успешным и интересным, подарит яркие впечатления, принесет новые открытия и свершения! Вдохновения и творческой энергии. С Днём знаний!» — поздравил школьников губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Сотрудники Сиб.фм тоже нашли архивные фото со своих школьных линеек

Фото Школьные линейки, архивные фото и новые знания. Как Новосибирск встречает 1 сентября: онлaйн 6

Ранее в департаменте образования мэрии обнародовали даты каникул у школьников. Для учеников, обучающихся по четвертям, осенние каникулы начнутся с 25 октября и продлятся по 2 ноября. Зимнике – с 29 декабря по 11 января, весенние – с 21 марта по 29 марта.

Фото Школьные линейки, архивные фото и новые знания. Как Новосибирск встречает 1 сентября: онлaйн 7

«Поздравляю с Днём знаний и началом нового учебного года. Желаю школьникам и студентам успехов в учёбе, учителям – вдохновения, родителям – поводов для гордости. Пусть этот год будет добрым и принесёт каждому свои маленькие и большие победы!» — обратился к юным новосибирцам мэр Максим Кудрявцев.

Фото Школьные линейки, архивные фото и новые знания. Как Новосибирск встречает 1 сентября: онлaйн 8

Читатели продолжают присылать фото с советских линеек.

