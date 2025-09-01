Глава департамента образования мэрии Новосибирска Ахметгареев отмечает день рождения 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, свой день рождения празднует руководитель департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Известно, что Ахметгареев Рамиль Миргазянович родился в 1966 году в селе Новая-Качемка Убинского района Новосибирской области. В 1990 году, после службы в армии, он окончил Новосибирский педагогический институт, получив квалификацию «учитель истории и обществоведения, методист по воспитательной работе».

С 1990 по 2000 год работал учителем истории и директором средней школы № 34. В 2000-2004 годах занимал должность заместителя начальника отдела образования администрации Калининского района Новосибирска. С 2004 года был директором отдела технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений.

С 2016 года Ахметгареев стал заместителем начальника департамента образования мэрии, а в 2017 году занял пост руководителя департамента образования мэрии Новосибирска.

Редакция Сиб.фм поздравляет Рамиля Миргазяновича с днем рождения! Мы желаем Вам крепкого здоровья, энергии и дальнейших успехов в работе!

Напомним, что на Технопроме-2025 в студии BFM-Новосибирск Рамиль Ахметгареев рассказал о предстоящих изменениях в сфере образования. Также руководитель департамента образования мэрии Новосибирска выступил на городской конференции работников образования, где подвёл итоги подготовки к 1 сентября.