Магнитные бури в сентябре-2025: что ждёт метеозависимых новосибирцев

Стал известен график магнитных бурь в первый месяц осени.

Сентябрь начнется спокойно, но уже 3 и 4 числа ожидаются магнитные бури, а 5 сентября — слабая буря уровня G1. 6 сентября геомагнитная обстановка немного улучшится, но с 7 числа вновь начнутся возмущения, которые продлятся два дня.

С 10 по 13 сентября будет тихо, но 15 числа снова прогнозируется магнитная буря, а 14 и 16 сентября — возмущение магнитосферы. С 17 сентября и до конца месяца метеозависимым не стоит переживать — магнитное поле Земли будет спокойным.

Советы для метеозависимых: сокращайте физические нагрузки; пейте больше воды; пребывайте на свежем воздухе; избегайте кофе, курения и алкоголя.

Напомним, что первый снег выпадет в сентябре в Новосибирске.