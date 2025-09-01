Новосибирский суд не удовлетворил иск к «Российской партии пенсионеров» о снятии с выборов

Областной суд отклонил иск к «Российской партии пенсионеров» о снятии с выборов в Заксобрание Новосибирской области.

Иск было подано региональным отделением партии «Справедливая Россия–Патриоты–За правду». Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Поводом для обращения в суд стали агитационные материалы «пенсионеров», в которых использовались иностранные шрифты. По мнению истца, эти шрифты являлись недружественными и могли применяться только на платной основе. Так как их правообладатель покинул российский рынок после начала специальной военной операции, возник вопрос о законности их приобретения и использования.

Представители «Справедливой России» требовали отменить регистрацию всего списка кандидатов от партии пенсионеров. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения этих требований.