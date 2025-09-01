Новосибирская область стала лидером по производству школьных товаров среди малого и среднего бизнеса

Новосибирская область вошла в число ведущих регионов России по производству школьных товаров в секторе малого и среднего предпринимательства.

Согласно данным правительства региона, здесь работают более 140 компаний, выпускающих не только традиционные текстильные изделия и канцелярские принадлежности, но и современные образовательные наборы для робототехники и программирования.

По общероссийским данным, производством школьных товаров занимаются около 4,6 тысячи представителей малого и среднего бизнеса. За последние три года отмечается устойчивый рост этого сегмента, особенно среди компаний, специализирующихся на оборудовании для образовательного процесса — их количество увеличилось на 59%.

