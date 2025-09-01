Новосибирская школьница умерла во время репетиции

В Бердске Новосибирской области школьница умерла во время репетиции к 1 сентября.

Как сообщает портал Бердск-Онлайн, 26 августа в школе №3 Бердска Новосибирской области девятиклассница скончалась во время репетиции танцевального номера к 1 сентября. Уточняется, что школьница почувствовала себя плохо — она начала терять сознание и скатываться по дивану. На крыльце учреждения ее мама и сотрудники школы пытались оказать помощь, делая искусственное дыхание и давая нашатырь.

Руководитель школы рассказала, что, несмотря на попытки помочь, семья решила не ждать скорую помощь и отвезла девочку в реанимацию Бердской ЦГБ. Врачи боролись за ее жизнь, но через час сообщили, что девочка умерла.

Прощание с умершей состоялось 28 августа.

