сегодня 09:48
бизнес

Новосибирское УФАС выявило сговор на закупках для «Администрации Обь-Иртышского бассейна»

Freepik.com

Антимонопольная служба заявила о сговоре при закупках для нужд ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей». Об этом сообщили в новосибирском УФАС 1 сентября.

«Установлено, что при проведении закупочной деятельности присутствовали признаки нарушения антимонопольного законодательства, указывающие на сговор заказчика и участника торгов», — отметили в антимонопольной службе.

УФАС возбудило административное дело, ответчиками по нему будут проходить ФБУ и предприниматель, участвовавший в подозрительных запупках.

Ранее сообщалось о том, что главы двух новосибирских фармацевтических компаний сговорились держать завышенную цену на торгах на поставку лекарств для сибиряков.

Виктор Бобровников
Главный редактор

