Новые социальные выплаты для семей с детьми начнут действовать с сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года в нескольких регионах России вводятся новые меры социальной поддержки для семей с детьми.

Как сообщила ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская, согласно источнику Life.ru, в Вологодской области установлена ежемесячная выплата для детей и пасынков лиц, признанных инвалидами I и II групп вследствие военной травмы, а также погибших участников СВО.

Выплата в размере 10 тысяч рублей для студентов вузов и 8 тысяч рублей для учащихся ссузов будет предоставляться очникам до 23 лет.

В Челябинской области многодетные семьи смогут направить средства регионального материнского капитала на оплату медицинских услуг в государственных и муниципальных учреждениях по договорам, заключенным после 31 августа 2025 года.

В Красноярске планируется введение ежемесячной выплаты в размере 4825 рублей для лиц, заключивших договоры о целевом обучении в педагогических учреждениях.

Также с сентября 2025 года при переоформлении единого пособия некоторые семьи могут получить увеличение выплат с 50% до 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка, если их доход за 2024 год уменьшился. По словам Красовской, при продлении пособия будут применяться новые правила оценки нуждаемости, согласно которым доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 89 760 рублей за год (4 МРОТ), за исключением случаев уважительных причин отсутствия дохода.

Юрист также отметила, что при оценке нуждаемости не будут учитываться выплаты военнослужащим и средства на ремонт домов погибших военнослужащих. Семьям с назначенным пособием не потребуется подавать отдельное заявление на новорожденных детей — выплата будет назначена проактивно в том же размере, что и на старших детей.