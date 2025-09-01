82.76% -1.2
вчера 23:03
проиcшествия

Оголенный провод пугает жителей Октябрьского района Новосибирска

Фото: телеграм-канал ACT-54 Black

Оголенный электрический провод представляет серьезную опасность для жителей Октябрьского района Новосибирска.

Он свисает в непосредственной близости от пешеходного перехода на улице Бориса Богаткова, рядом со школой и детским садом. Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black в своем посте.

Ситуация вызывает особую тревогу, так как любопытные дети, идущие на занятия, могут попытаться дотронуться до опасного объекта. Несмотря на то, что информация о проблеме была передана в соответствующие службы более трех недель назад, никаких мер по устранению угрозы до сих пор не принято.

Жители района ожидают, когда специалисты обезопасят пешеходов от потенциального удара током.

Ранее Сиб.фм писал о том, что центр Новосибирска освободят от воздушных проводов.

0
Денис Дычаковский
Журналист

