Опубликован календарь православных праздников в Новосибирской область на сентябрь

Стали известны великие православные праздники сентября-2025.

Сиб.фм подготовил календарь православных дат на первый месяц осени, благодаря которому все верующие смогут отслеживать важные праздники и даты памяти святых.

1 сентября — в первый день осени вспоминают святого Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников;

2 сентября — православные верующие почитают память пророка Самуила, который считается покровителем обездоленных и бедных;

3 сентября — в этот день вспоминают Апостола от 70-ти Фаддея Едесского, Бейрутского — одного из 70 учеников Христа, который принял крещение от Иоанна Предтечи, а позже проповедовал учение Христа в Сирии и Месопотамии;

4 сентября — в первый четверг этой осени верующие чествуют память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих;

5 сентября — на эту дату приходится отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы;

6 сентября — православные христиане вспоминают священномученика Евтихия, ученика апостола Иоанна Богослова;

7 сентября — собор Московских святых (переходящее празднование в воскресенье перед 11 сентября);

8 сентября — во второй понедельник сентября верующие отмечают Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы;

9 сентября — верующие вспоминают преподобного Пимена Великого, который родился и жил в монастыре в Египте в IV веке, благодаря посту и молитве достиг совершенного бесстрастия;

10 сентября — отмечают Собор преподобных отцов Киево-Печерских, а также вспоминают преподобномучеников Казанских и обретение мощей преподобного Иова Почаевского, игумена;

11 сентября — церковь празднует Усекновение главы Иоанна Предтечи;

12 сентября — день посвящен перенесению мощей благоверного новгородского князя Александра Невского — великого воина-молитвенника;

13 сентября — православные отмечают Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы;

14 сентября — верующие празднуют начало индикта — церковного новолетия, которое по старому стилю стартует 1 сентября;

15 сентября — христиане вспоминают Цареградского патриарха, святителя Иоанна Постника, который считается примером подвига постничества и щедрости к бедным;

16 сентября — церковь отмечает День памяти преподобного Феоктиста Палестинского, который прославился жизнью в строгом посте и молитве в Кутиллийской пустыне, где основал монастырь;

17 сентября — отмечается Собор Воронежских святых — день памяти 46 священников, монахов и мучеников, чье служение проходило на Воронежской земле;

18 сентября — вспоминают преподобномученика Афанасия Брестского и родителей Иоанна Предтечи — пророка Захарию и праведную Елисавету;

19 сентября — верующие вспоминают мучеников Евдоксия, Зинона и Макария, а также чудо Архистратига Михаила;

20 сентября — отмечается День памяти Новгородского архиепископа святителя Иоанна;

21 сентября — православная церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы и День памяти ее Почаевской иконы;

22 сентября — день посвящен памяти Иоакима и Анны (родителей Пресвятой Богородицы), Волоцкого игумена, преподобного Иосифа (основателя построенного в XV веке Иосифо-Волоколамского монастыря), а также обретению и перенесению мощей Черниговского архиепископа, святителя Феодосия;

23 сентября — христиане вспоминают преподобного Павла Послушливого — монаха-подвижник Дальних пещер в Киево-Печерской Лавре, который жил на рубеже XIII–XIV веков;

24 сентября — дата связана с Днем памяти преподобных Феодоры Александрийской Младшей и Силуана Афонского, а также с перенесением мощей преподобных Валаамских чудотворцев Сергия и Германа;

25 сентября — верующие вспоминают перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского и чествуют преподобного Серпуховского чудотворца Афанасия Высоцкого;

26 сентября — православные христиане почитают память священномученика епископа Корнилия Сотника и празднуют освящение храма Воскресения Христова в Иерусалиме;

27 сентября — отмечают Воздвижение Креста Господня и преставление Константинопольского архиепископа, святителя Иоанна Златоуста;

28 сентября — в последнее воскресенье месяца верующие чтят память великомученика Никиты Готфского;

29 сентября — православные вспоминают великомученицу Евфимию Всехвальную, которая родилась в знатной семье в городе Халкидоне;

30 сентября — в последний день сентября христиане почитают мучениц Веру, Надежду и Любовь, а также их мать Софию, живших в Риме во II веке.