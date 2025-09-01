Первый снег выпадет в сентябре в Новосибирске

Какая погода ждёт новосибирцев в сентябре? Сиб.фм публикует подробный прогноз.

Точная дата первого снега в сентябре 2025 года

Отдел метеорологических исследований местного Гидрометцентра предоставил более конкретную информацию. Ожидается, что 23 сентября 2025 года в Новосибирске могут выпасть первые, еще не устойчивые, осадки в виде мокрого снега. Важно отметить, что эта дата является ориентировочной и может сместиться в зависимости от поведения атмосферы. Однако, специалисты уверены, что тенденция к ранним заморозкам сохранится. Причиной этого явления, по мнению климатологов, является изменение общей циркуляции атмосферы, приводящее к более частым вторжениям арктического воздуха в умеренные широты.

Подробный прогноз погоды на сентябрь

Сентябрь 2025 года, по прогнозам, начнётся с относительно теплой погоды. В первой половине месяца ожидается преобладание солнечных дней с температурой воздуха около +15 — +18 градусов Цельсия. Однако, уже к середине месяца следует ожидать постепенного понижения температуры, особенно в ночное время. Вероятны туманы и усиление ветра. Во второй половине сентября температура воздуха днем может колебаться от +5 до +10 градусов Цельсия, а ночью – опускаться ниже нуля.

Синоптики рекомендуют жителям Новосибирска и области заранее подготовиться к осенне-зимнему периоду: проверить состояние отопительных систем, утеплить дома и, конечно же, приобрести зимнюю резину для автомобилей. Особенно внимательными следует быть водителям и пешеходам в период первых заморозков, когда на дорогах образуется гололедица.

