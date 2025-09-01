Подросток на питбайке пострадал в ДТП с иномаркой в Новосибирске

На улице Зелёная горка в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя питбайка.

По информации городской дорожной полиции, 14-летний подросток двигался в направлении Садового проезда и столкнулся с автомобилем «Тойота Королла» под управлением 51-летнего водителя.

Инцидент произошел возле дома №10 в момент, когда автомобиль совершал маневр разворота. В результате столкновения травмы получили как сам несовершеннолетний водитель питбайка, так и его 16-летняя пассажирка. Оба были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая причины и виновных в дорожно-транспортном происшествии.

