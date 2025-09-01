Подросток получила тяжелые травмы после падения с эскалатора в новосибирском торговом центре

В Новосибирске 1 сентября в торговом центре «Сан-Сити» произошел несчастный случай с 15-летней посетительницей.

По информации «Вести Новосибирск», школьница забралась на внешнюю часть эскалатора, намереваясь съехать по перилам, но не удержалась и упала с высоты на твердое напольное покрытие.

Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника, множественные переломы ноги и ушиб головы. После оказания первой помощи девушку госпитализировали.

По данным СМИ, мать пострадавшей частично возлагает ответственность на службу безопасности торгового центра, отмечая, что охрана должна была предотвратить опасное поведение подростка. Представители ТЦ, в свою очередь, указали, что сотрудники охраны осуществляют контроль за общественным порядком, но не могут непрерывно отслеживать каждого посетителя.

