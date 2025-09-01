82.76% -1.2
сегодня 14:38
общество

Поезд метро нового поколения прибыл в Новосибирск

Фото: Telegram-канал новосибирского метрополитена

В Новосибирске появился первый поезд метро нового поколения.

В Telegram-канале новосибирского метрополитена сообщили о том, что в Новосибирск поступил первый поезд модели 81-725.3/726.3/727.3, произведенный для города на заводе Метровагонмаш.

Уточняется, что это первый состав нового поколения, который будет эксплуатироваться на линиях подземки.

Особое внимание уделили обучению персонала. 32 машиниста и машинист-инструктор прошли обучение в электродепо «Автово» Санкт-Петербургского метрополитена.

Напомним, что новосибирских журналистов пригласили на открытие станции метро «Спортивная».

0
Валерия Митрохина
Журналист

