Поезд метро нового поколения прибыл в Новосибирск

В Новосибирске появился первый поезд метро нового поколения.

В Telegram-канале новосибирского метрополитена сообщили о том, что в Новосибирск поступил первый поезд модели 81-725.3/726.3/727.3, произведенный для города на заводе Метровагонмаш.

Уточняется, что это первый состав нового поколения, который будет эксплуатироваться на линиях подземки.

Особое внимание уделили обучению персонала. 32 машиниста и машинист-инструктор прошли обучение в электродепо «Автово» Санкт-Петербургского метрополитена.

