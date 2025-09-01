Рабочий визит делегации Государственной Думы и Правительства Новосибирской области в СГУГиТ

30 августа 2025 года Сибирский государственный университет геосистем и технологий с рабочим визитом посетили председатель комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Сергей Владимирович Кабышев, заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Сергеевич Аксененко, заместитель Губернатора Новосибирской области Валентина Анатольевна Дудникова, министр образования НСО Мария Наильевна Жафярова и заместитель министра образования Светлана Сергеевна Малина.

Гости ознакомились с ключевыми проектами университета: системами автономной навигации беспилотников, AI-анализом геоданных, созданием сети ГЛОНАСС-станций и BIM-моделями для «умного города». Особое внимание уделили презентациям молодежных команд и уникальной приборной базе центра беспилотных авиационных систем. Также было продемонстрировано универсальное масштабируемое устройство для доставки и сброса полезной нагрузки с беспилотных воздушных систем и другие разработки.

– Визит представителей федеральной и региональной власти подтверждает востребованность наших разработок. Мы обсудили перспективы сотрудничества и развития университета как центра компетенций в области геопространственных технологий, – отметила и.о. ректора СГУГиТ Светлана Сергеевна Янкевич.