С 1 сентября новосибирским студенткам повысят пособие по беременности и родам

В России, а также и в Новосибирской области, был увеличен размер пособия по беременности и родам для студенток очных отделений.

Как сообщил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа, право на выплату имеют студентки всех образовательных учреждений, от колледжей до университетов, независимо от формы обучения. Новый размер пособия составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения региона, что для Новосибирской области означает выплату в размере 88,4 тысячи рублей за полный 140-дневный отпуск. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области.

Кроме того, упрощена процедура оформления — заявление можно подать в течение шести месяцев после окончания отпуска. Для этого необходимы справка о периоде нетрудоспособности и документ из учебного заведения, подтверждающий очную форму обучения и отсутствие ранее выплаченного пособия.

