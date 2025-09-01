СГУГиТ на «Технопроме»: взгляд в технологическое будущее

Сибирский государственный университет геосистем и технологий принял участие в работе XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025», проходившего 27–29 августа на различных площадках Новосибирска. Мероприятие стало ещё одной ключевой федеральной площадкой для обсуждения текущего состояния и траекторий технологического развития страны, а также роли науки и образования в этом процессе.

В МВК «Новосибирск Экпоцентр» представители университета с энтузиазмом погрузились в деловую повестку форума. На дискуссии «Будущее инженерного образования: ключевые тренды» эксперты обсудили вызовы, диктуемые Индустрией 4.0 и 5.0. На сессии «Роль проектов Минобрнауки России в достижении целей технологического лидерства» был продемонстрирован вклад передовых инженерных школ и программы «Приоритет» в обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации.

В рамках Сибирской венчурной ярмарки обучающиеся университета представили свои инновационные проекты, показав практическую ориентированность и востребованность получаемого ими образования.

И.о. ректора СГУГиТ Светлана Сергеевна Янкелевич приняла участие в работе круглого стола, посвящённого вопросам высшего образования. В ходе дискуссии поднимались такие острые вопросы как реакция системы образования на кадровый голод в отраслях экономики, итоги вступительной кампании, уход от Болонской системы и поиск эффективных решений для подготовки конкурентоспособных специалистов.

– Форум стал площадкой для обмена опытом между ведущими учеными, инженерами и предпринимателями, где университет представил свои достижения в области искусственного интеллекта и робототехники. Участники высоко оценили представленные проекты, отметив высокий уровень исследований и потенциал их практического применения, – прокомментировала исполняющая обязанности ректора СГУГиТ Светлана Сергеевна Янкелевич.