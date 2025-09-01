Сибиряки выбирают СБП для оплаты чаще других

Результаты опроса ВТБ, проведенного в преддверии ВЭФ-2025 показали, что каждый второй россиянин готов активнее использовать альтернативные платежные методы при условии начисления бонусов и кешбэка, а также гарантий безопасности. Жители Сибири вошли в число лидеров по стране по ежедневному использованию платежей через СБП. В регионе так поступает каждый шестой (15%).

Альтернативные методы безналичной оплаты стремительно набирают популярность. Так, переводы по СБП использует 69% жителей СФО, платежи по QR коду – каждый второй, а оплату с помощью NFC технологий – каждый третий (35%).

Каждый четвертый сибиряк (28%) совершает транзакции через QR минимум раз в неделю. А 14% делают это каждый день.

Оплата телефоном по NFC также становится популярнее. 16% респондентов уже пользуются таким способом оплаты несколько раз в неделю, а 12% прибегают к этой технологии ежедневно.

Фактор удобства оплаты по банковским картам назвал каждый второй сибиряк (57%), с помощью «умных гаджетов» расчеты ведут — 14%, по QR-коду – 9%, по номеру телефона – 10% респондентов.

Главным фактором, мотивирующим сибиряков использовать новые методы оплат, стали бонусные программы и кешбэк (66%). 45% респондентов назвали гарантии безопасности, 30% — простые инструкции по использованию.

«Интерес россиян к альтернативным платежным инструментам растет не только в столичных регионах, но и по всей стране: пользователи отмечают удобство и разнообразие вариантов оплат. Это показывает, что рынок безналичных оплат в России продолжает развиваться и меняться в зависимости от предпочтений пользователей. Банкам, в свою очередь, важно не только обеспечивать комфорт и безопасность, но и предлагать клиентам ощутимые выгоды, что будет способствовать более активному использованию инновационных решений», – подчеркнул старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*Опрос проведен в августе 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.