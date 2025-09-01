82.76% -1.2
сегодня 07:37
Авто общество

Стало известно, что изменится в ПДД и штрафах с 1 сентября в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

С 1 сентября вступили в силу изменения в правилах дорожного движения и штрафах.

Так, одно из ключевых нововведений — ужесточение наказания за непредоставление преимущества спецтранспорту. Штраф за это может составить до 10 тыс рублей, а также грозит лишение прав на срок до года.

Кроме того, расширен список медицинских противопоказаний для вождения, теперь к ним добавлены расстройства аутистического спектра и частичный дальтонизм.

Ужесточена и процедура освидетельствования на состояние опьянения: теперь между замерами должно быть 25 минут, а в случае отказа от теста потребуется обязательное медобследование. Также выросли госпошлины: получение прав обойдется в 4-6 тыс рублей, оформление нового автомобиля — более 10 тыс рублей.

Напомним, что трамвай в Новосибирске пустят до главного автовокзала.

0
Валерия Митрохина
Журналист

