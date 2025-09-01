Только 4% предпринимателей в НСО с детства мечтали о бизнесе

Согласно исследованию, проведенному Яндекс Маркетом, лишь каждый двадцать пятый продавец из Новосибирска с детства планировал заниматься предпринимательской деятельностью.

Гораздо чаще в детстве респонденты видели себя на сцене или на спортивной арене: карьера актера привлекала 21% опрошенных, музыканта — 14%, а профессионального спортсмена — 12%.

Среди немногих, кто уже в школьные годы проявлял интерес к бизнесу, наиболее популярными направлениями были торговля продуктами питания (35%), одеждой (30%) и товарами для автомобилей (12%). Основными факторами, повлиявшими на этот выбор, стали пример семейного дела и личная увлеченность коммерцией. Об этом пишет издание BFM-Новосибирск.

Предпринимательская активность у многих проявилась достаточно рано — более 40% участников опроса начали свою первую подработку еще в школьные годы. В настоящее время 36% респондентов параллельно с ведением бизнеса продолжают обучение, изучая преимущественно создание товарных карточек (27%) и основы логистики (18%).

По мнению самих предпринимателей, наибольший вклад в успех дела вносят такие личные качества, как коммуникабельность (26%), целеустремленность (25%) и уверенность в себе (22%). При этом треть опрошенных выразили надежду, что в будущем смогут передать свое дело детям, прививая им аналогичные деловые ценности и принципы.