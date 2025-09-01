82.76% -1.2
сегодня
01 сентября, 09:31
пробки
3/10
погода
+12.1°C
курсы валют
usd 80.33 | eur 94.04
сегодня 08:20
общество

В Новосибирске утвердили даты школьных каникул

Фото: Сиб.фм

Стал известен график каникулы в школах на 2025-2026 год.

В Новосибирске утвержден график школьных каникул на 2025-2026 учебный год. Согласно решению, осенние каникулы будут с 27 октября по 4 ноября, зимние — с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, весенние — с 23 по 31 марта 2026 года.

Дополнительный отдых будет с 15 по 22 февраля. Летние каникулы начнутся после окончания учебного года и продлятся до 31 августа 2026 года, пишет Сиб.фм.

Напомним, что 1 сентября в Новосибирске запретили запускать беспилотники.

Валерия Митрохина
Журналист

